Chiara Pompei ricoverata in una clinica psichiatrica | “Mi sono accoltellata dicono che mi prostituisco nei locali”

Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, è stata ricoverata in una clinica psichiatrica dopo un grave gesto di autolesionismo, scatenato dalla scoperta di messaggi compromettenti inviati a Riccardo Sparacciari. La vicenda mette in luce le fragilità emotive che possono nascondersi dietro le luci dello spettacolo e il delicato equilibrio tra notorietà e benessere mentale.

