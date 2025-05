Chiara Pompei ex tronista di Uomini e Donne | “Ho deciso di finirla mi hanno salvata in tempo”

Chiara Pompei, ex tronista di "Uomini e Donne", condivide un messaggio toccante sul suo profilo Instagram, rivelando un momento critico della sua vita. "Ho deciso di finirla, ma mi hanno salvata in tempo", scrive, aprendo una finestra su un capitolo difficile e sulle sue lotte interiori. Scopri di più su questa testimonianza di resilienza e speranza.

In queste ore sul suo profilo Instagram l'ex tronista Chiara Pompei ha condiviso un messaggio in cui parla di un momento molto delicato: "Ho deciso di finirla, ma mi hanno salvata in tempo". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne: “Ho deciso di finirla, mi hanno salvata in tempo”

UeD, Chiara Pompei sciocca tutti: “Ho deciso di farla finita, salvata in tempo” - Chiara Pompei, ex tronista di "Uomini e Donne", ha stupito tutti con una confessione drammatica: ha tentato di farla finita. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

L’isola dei famosi 2025: abbandoni, tensioni e nuove strategie per ripartire su canale 5; Amici 24 si chiude il 18 maggio 2025 ma già si pensa ai nuovi concorrenti della prossima edizione; Nasce Carlo, primo figlio di Marta Pasqualato e Nicolò Del Mela: la gioia di una famiglia cresciuta sotto i riflettori; Condannato a 16 anni per la spedizione punitiva in via Pisa che causò la morte di youssef saadani. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne: “Ho deciso di finirla, mi hanno salvata in tempo” - In queste ore sul suo profilo Instagram l'ex tronista Chiara Pompei ha condiviso un messaggio in cui parla di un momento molto delicato: "Ho deciso ... 🔗Si legge su fanpage.it

Chiara Pompei ha scritto un lungo messaggio sui social che ha fatto preoccupare tutti i suoi fan. Cosa sappiamo - Chiara Pompei ha scritto un lungo messaggio sui social che ha fatto preoccupare tutti i suoi fan. Cosa sappiamo ... 🔗Secondo novella2000.it

Uomini e Donne, Chiara Pompei choc: “Ho deciso di farla finita”/ L’ex tronista in ospedale: cos’è successo - Chiara Pompei, l'ex tronista di Uomini e Donne pubblica dall'ospedale un video con un messaggio choc: "Ho deciso di farla finita" ... 🔗Scrive ilsussidiario.net

Chiara Pompei abbandona il trono di Uomini e Donne, dopo la segnalazione sul presunto fidanzato …