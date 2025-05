Chiara Ferragni guida il rinnovamento di Fenice con aumento capitale di 64 milioni

Chiara Ferragni guida il rinnovamento del marchio Fenice, di cui detiene il 99%, attraverso un aumento di capitale di 64 milioni di euro. L'iniziativa prevede un completo restyling del brand e l'approvazione del bilancio 2024 entro giugno, puntando a una strategia di lungo periodo per rilanciare l'immagine e la presenza sul mercato della societĂ .

Fenice, controllata al 99% da Chiara Ferragni, annuncia un "rinnovamento completo" del marchio e l'approvazione del bilancio del 2024 entro la fine di giugno. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che "questo restyling si inserisce in una visione strategica di lungo periodo volta a rilanciare il posizionamento del marchio e rafforzare la sua presenza sul mercato". La nota influencer ha infatti sottoscritto interamente un aumento di capitale di 6,4 milioni di euro, assumendo così il controllo della societĂ con una partecipazione di maggioranza "pressochĂ© totalitaria". Un'operazione che "testimonia la determinazione e l'impegno di Ferragni nel rilancio e nella crescita della societĂ " che costituisce un "esempio italiano unico di imprenditoria femminile" ed evidenzia come "una figura di successo possa investire nel futuro della propria azienda con azioni concrete e mirate". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chiara Ferragni guida il rinnovamento di Fenice con aumento capitale di 6,4 milioni

