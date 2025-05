Chiara Ferragni cambia strategia | chiude il negozio a Roma e liquida un pezzo della sua azienda

Chiara Ferragni annuncia un’importante svolta per il suo impero fashion: la chiusura del negozio a Roma e il restyling della sua azienda, Fenice Srl. Con nuove strategie di vendita in serbo, Ferragni mira a ottimizzare il suo brand, includendo anche la liquidazione di una parte della società. Scopriamo i dettagli di questa trasformazione.

Chiara Ferragni ha annunciato il restyling di Fenice Srl, la società con cui gestisce Chiara Ferragni Brand. Il restyling prevede nuove strategie di vendita che passano anche dalla chiusura dello store a Roma. Non solo, nel comunicato diffuso ai media viene citata anche la liquidazione di Fenice Retail Srl, ramo d'azienda collegato a Fenice Srl. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Chiara Ferragni cambia strategia: chiude il negozio a Roma e liquida un pezzo della sua azienda

