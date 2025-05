Chi ti ha fatto del male pagherà Martina uccisa a 14 anni la rabbia e il dolore della madre

In una notte di dolore e disperazione, Afragola piange la tragica scomparsa di Martina Carbonaro, uccisa a soli 14 anni. La madre, sopraffatta dalla rabbia e dalla perdita, si interroga sulla brutalità della vita. Questo articolo esplorerà il dramma umano che circonda la sua morte e le richieste di giustizia che si levano da un'intera comunità scossa da questa inaccettabile violenza.

“ Sta là dentro mia figlia, vero? A 14 anni devo vederla così? ”. È notte fonda ad Afragola quando la voce disperata di una madre rompe il silenzio che avvolge l’area del campo sportivo Moccia. Martina Carbonaro non c’è più. La voce del quartiere si fa certezza, anche se nessuno vuole crederci. Ma il dolore dei genitori è più forte di qualsiasi conferma ufficiale: squarcia la notte, mentre fuori dall’ex stadio cresce l’attesa, mista a speranza e sgomento. Leggi anche: Martina Carbonaro trovata morta ad Afragola: si indaga per omicidio, ex fidanzato sotto torchio “ Mia figlia era bella come il sole, questo lo puoi scrivere ”, ripete Fiorenza, la madre della 14enne scomparsa lo scorso 26 maggio... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Chi ti ha fatto del male pagherà”. Martina uccisa a 14 anni, la rabbia e il dolore della madre

