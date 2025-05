Chi sono i nuovi Harry Potter Hermione Granger e Ron Weasley nella serie HBO

Scopri i nuovi volti di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley nella serie HBO, con la prima foto rilasciata che mostra i giovani attori protagonisti. Questa attesa trasposizione dei celebri romanzi di J.K. Rowling promette di riportare magicamente in vita il mondo della magia e delle avventure a Hogwarts. Continua a leggere per conoscere meglio le nuove star della saga!

È stata diffusa da HBO la prima foto che vede in primo piano i nuovi Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley. Si tratta dei giovani attori che interpreteranno i tre maghetti della saga più nota al mondo, nella serie tratta dai libri di J.K.Rowling... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Chi sono i nuovi Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley nella serie HBO

Se ne parla anche su altri siti

Harry Potter, HBO annuncia il cast della serie tv: ecco Harry, Ron and Hermione; Ecco i nuovi Harry Potter, Hermione e Ron: annunciato il cast della serie tv; Ecco i nuovi Harry Potter, Hermione e Ron della serie tv dalla saga di J.K. Rowling; Annunciati i nomi degli interpreti di Harry, Hermione e Ron nella serie tv di Harry Potter. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ecco chi sono i nuovi Harry, Ron and Hermione nella prossima serie Hbo - Sono stati selezionati tra oltre 32 mila partecipanti al casting, provenienti da Regno unito e Irlanda, tra i 9 e gli 11 anni di età. L'erede di Emma Watson è quella che fa parlare più di ... 🔗Da dire.it

Harry Potter, rivelati gli attori della serie tv: chi sono i nuovi Harry, Ron e Hermione - (Adnkronos) - È arrivato il momento che i fan di 'Harry Potter' stavano aspettando. La produzione della nuova serie tv ha svelato i nomi e i volti del nuovo trio: Dominic McLaughlin sarà Harry Potter, ... 🔗Lo riporta msn.com

Nuovi volti per un ritorno attesissimo a Hogwarts: annunciati Harry, Ron e Hermione nella serie HBO di Harry Potter! - La magia sta per tornare! HBO annuncia i nuovi Harry, Ron e Hermione per l’attesissima serie di Harry Potter. Ecco chi sono i giovani attori che ... 🔗Secondo alfemminile.com

OCCHIALI TONDI di Andrea Cerrato - la canzone su Harry Potter