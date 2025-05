Chi sono i genitori di Tommaso Zorzi? Il ricco padre Lorenzo e la madre Armanda Frassinetti

Scopriamo chi sono i genitori di Tommaso Zorzi, il rinomato influencer e personaggio televisivo. Suo padre, Lorenzo Zorzi, è un affermato manager milanese nel settore dei servizi informatici, mentre sua madre, Armanda Frassinetti, completa il quadro familiare. Approfondiamo le loro vite e i loro successi, che hanno influenzato il percorso di Tommaso.

Lorenzo Zorzi, il padre di Tommaso è un noto manager milanese di un’azienda meneghina di servizi informatici. Ha frequentato la Bocconi e subito dopo la laurea ha lavorato come consulente per diverse società nazionali ed internazionali. Lorenzo Zorzi attualmente è Senior Manager per Mondora SRL Lab una società informatica di software. Lorenzo Zorzi nasce nel 1964 a Milano dove ha frequentato il liceo classico per poi laurearsi in Discipline Economiche e Sociali presso l’ Università Bocconi di Milano. La carriera lavorativa è iniziata subito dopo la laurea come consulente per diverse società di rilievo nazionale e internazionale... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori di Tommaso Zorzi? Il ricco padre Lorenzo e la madre Armanda Frassinetti

Approfondimenti da altre fonti

Tommaso Zorzi: «Tiravo cocaina per noia in discoteca, errore che non rifarei. Andrea Pucci mi ha bloccato»; Tommaso Zorzi: “Anni fa ho fatto uso di droghe ma sono riuscito a uscirne”; Tommaso Zorzi: «I soldi? Sempre avuti, ma ci penso solo ora che guadagno. Per i 30 anni ho comprato una casa a; Tommaso Zorzi, il dramma mai raccontato prima: Ho fatto uso di droga | .it. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tommaso Zorzi ha avuto dipendenze? La verità sulla droga e il racconto dell'influencer - Tommaso Zorzi è mai stato dipendente da droghe? La verità raccontata da lui stesso e il suo rapporto col denaro. 🔗Lo riporta tag24.it

Tommaso Zorzi, confessione choc: “Ho fatto uso di droga, cocaina”/ “Ecco chi mi ha salvato dalla dipendenza” - Tommaso Zorzi, chi è il noto influencer? Di recente ha ammesso di aver fatto uso di droga in passato, cosa ha detto sull'argomento. 🔗Da ilsussidiario.net

Tommaso Zorzi: «I soldi? Sempre avuti, ma ci penso solo ora che guadagno. Per i 30 anni ho comprato una casa a Pantelleria» - Influencer, vincitore del Grande Fratello 2021, fiero rappresentante della comunità Lgbtqia+. Tommaso Zorzi, 30 anni, nato nel quartiere milanese del «Bar Basso», è ... 🔗Segnala leggo.it

Tommaso Zorzi, la lettera del coming out ai genitori :“Mi sono innamorato di un ragazzo”