chi sale e chi scende moro è la più votata battuta in casa lega martina cambiaghi

Nel panorama politico delle elezioni amministrative 2025, spicca la figura di Jennifer Moro, capolista del Partito Democratico, che si distingue con 445 preferenze personali, risultando la più votata. Il centrosinistra ha conquistato una vittoria al primo turno, mentre la Lega affronta una battuta d'arresto. Scopriamo insieme chi ha guadagnato terreno e chi si è trovato in difficoltà in questo contesto elettorale.

Jennifer Moro superstar. L'urna, a parte la competizione tra i candidati sindaci, premia la capolista del Partito Democratico, che con le sue 445 preferenze individuali è la più votata di queste elezioni amministrative 2025. Se il centrosinistra è riuscito a vincere al primo turno, di sicuro anche lei ha i suoi meriti. E per essere stata a lungo il nome ipotizzato per la candidatura a sindaco della coalizione, è un bel motivo di soddisfazione: la gente la stima e l'apprezza. "Sono molto felice per il mio risultato personale – afferma Moro –. Avere ricevuto la fiducia di tutti questi cittadini mi riempie di orgoglio...