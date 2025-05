Chi l' ha visto? stasera in tv | le anticipazioni e i casi del 28 maggio 2025

Stasera, 28 maggio 2025, alle 21.20 su Rai 3, Federica Sciarelli presenta un nuovo episodio di “Chi l'ha visto?”, affrontando casi complessi e delicati che raccontano le storie di persone scomparse e delle loro famiglie. Tra verità e mistero, la puntata offrirà uno sguardo profondo su una Italia in cerca di giustizia, con la possibilità per il pubblico di intervenire e contribuire.

Oggi, 28 maggio, dalle 21.20 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di “Chi l'ha visto?” con Federica Sciarelli. Sono diversi - e tutti delicati quanto intricati - i casi trattati, frutti di una Italia che scompare, che mente, che accusa e che cerca giustizia. La trasmissione resta aperta per... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 28 maggio 2025

Se ne parla anche su altri siti

Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 21 maggio 2025; Chi l'ha visto, le novità sul delitto di Garlasco nella puntata in onda stasera su Rai 3; Chi l'ha visto? stasera in tv mercoledì 21 maggio su Rai 3: le anticipazioni; Storia e segreti di un fenomeno televisivo: perché Chi l'ha visto è ancora un'ossessione collettiva. 🔗Ne parlano su altre fonti

Stasera in tv (28 maggio): Amadeus e Veronica Gentili, big in affanno. E la Sciarelli diventa la star da battere - I programmi tv da vedere oggi, mercoledì 28 maggio 2025: dal ritorno dell'Isola dei Famosi su Canale 5, alle inchieste molto diverse di Sciarelli e Giordano. 🔗Si legge su libero.it

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi mercoledì 28 maggio - 21.00 TG2 POST 21.20 DELITTI IN PARADISO Il guerriero dell’isola. Con Kris Marshall Sull’isola si gira un programma tv basato su alcuni concorrenti, che si sfidano in prove fisiche. Il favorito viene ... 🔗Lo riporta repubblica.it

A ‘Chi l’ha visto?’ Sempio, Stasi e il fratello di Chiara Poggi: stasera in tv il caso di Garlasco - Un unico colpevole già condannato, ma c’è chi entra e chi esce nuovamente dalle indagini sul delitto: gli ultimi aggiornamenti ... 🔗Scrive dire.it

Ciao #cacca #wc #mutante