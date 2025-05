Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 28 maggio 2025 su Rai 3

Scopri le anticipazioni della puntata del 28 maggio 2025 di "Chi l’ha visto?", il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli. In questa emozionante serata, si parlerà di nuovi sviluppi nel caso Garlasco e di altre storie che hanno commosso e appassionato il pubblico. Non perdere l'appuntamento fissato per le 21:20, per un’indagine che promette sorprese e colpi di scena!

Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 28 maggio 2025 su Rai 3. Questa sera – mercoledì 28 maggio 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Tutto da rifare nel caso Garlasco? L’ipotesi della Procura è che sia stato Sempio con Stasi, oppure Sempio con altri soggetti, a uccidere Chiara. Ma quale sarebbe il movente? Nel nuovo appuntamento con il programma condotto da Federica Sciarelli gli ultimi aggiornamenti in diretta da Garlasco. In primo piano anche il caso di Liliana Resinovich: secondo la Procura il marito Sebastiano Visintin avrebbe ucciso la moglie il giorno stesso della scomparsa nel parco dell’ex ospedale psichiatrico dopo averla picchiata. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 28 maggio 2025 su Rai 3

