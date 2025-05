Chi l’ha visto di Federica Sciarelli stasera su Rai 3 | anticipazioni scomparsi e casi della puntata di mercoledì 28 maggio 2025

Questa sera su Rai 3, Federica Sciarelli torna con un nuovo coinvolgente episodio di "Chi l'ha visto", il programma che si occupa di persone scomparse e casi di cronaca nera. Nel corso della puntata di mercoledì 28 maggio 2025, la conduttrice e la sua squadra presenteranno storie toccanti e aggiornamenti sui casi più recenti, continuando la loro missione di verità e giustizia.

"Chi l'ha visto ", il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli torna con una nuova puntata in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche lanciare appelli per ricercare persone scomparse. Ecco i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 28 maggio 2025. Chi l'ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 28 maggio 2025. Stasera, mercoledì 28 maggio 2025 dalle ore 21.20 torna l'appuntamento con "Chi l'ha visto", il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce.

"Chi l'ha visto?", nella diretta di stasera gli ultimi aggiornamenti su Liliana Resinovich - Questa sera, alle 21.20 su Rai 3, torna "Chi l'ha visto?" con un nuovo appuntamento condotto da Federica Sciarelli.

