Chi l’ha visto? anticipazioni del 28 maggio | Tutto da rifare nel caso Garlasco? L’ipotesi della Procura

Stasera, mercoledì 28 maggio 2025, "Chi l’ha visto?" torna con un episodio dedicato al misterioso caso di Garlasco, esplorando nuove ipotesi avanzate dalla procura. I telespettatori potranno scoprire dettagli inediti e scenari alternativi che potrebbero cambiare la comprensione di questo intricato enigma. Non perdere l’opportunità di seguire un’appassionante serata di cronaca nera e interrogativi irrisolti.

Un appuntamento fisso per chi segue le storie di cronaca nera che lasciano interrogativi ancora aperti: Chi l’ha visto? torna stasera, mercoledì 28 maggio 2025, con una puntata ricca di sviluppi. Al centro, nuovi dettagli sul caso Garlasco, con possibili scenari alternativi mai emersi prima. Ma ci sono anche tre vicende forti, in cui la verità è ancora tutta da scrivere: con Federica Sciarelli, la conduttrice, si analizzano gli sviluppi in merito ai casi di Liliana Resinovich, Clara Rossignoli e Denisa, scomparsa nel nulla a Prato. Ecco le anticipazioni e i casi di cui si parla stasera. Chi l’ha visto?, anticipazioni del 28 maggio: si torna a Garlasco... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chi l’ha visto?, anticipazioni del 28 maggio: “Tutto da rifare nel caso Garlasco? L’ipotesi della Procura”

