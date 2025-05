Chi l' ha visto? anticipazioni del 28 maggio 2025 | delitto di Garlasco e gli sviluppi del caso Resinovich

Nella puntata di mercoledì 28 maggio 2025 di "Chi l'ha visto?", si approfondiranno due casi di grande risonanza: il delitto di Garlasco e gli inquietanti sviluppi sul caso Resinovich. Andrea Sempio torna tra i sospettati, con nuove prove che potrebbero cambiare le carte in tavola, mentre il marito di Liliana Resinovich si dichiara innocente. Appuntamento su Rai 3 alle 21.20.

Andrea Sempio torna tra i sospettati: una scena del crimine diversa e documenti inquietanti riaprono il caso, mentre il marito di Liliana Resinovich:si proclama innocente. Torna questa sera, mercoledì 28 maggio 2025, a partire dalle 21.20 su Rai 3, Chi l'ha visto? con un nuovo appuntamento. Lo storico programma condotto da Federica Sciarelli che continua a raccontare storie di scomparse, misteri irrisolti e richieste di giustizia. Ecco i casi che saranno affrontati oggi in prima serata, il programma è disponibile in live streaming e on demand, sulla piattaforma gratuita RaiPlay. Caso Garlasco: le nuove piste che cambiano tutto Al centro della puntata di oggi, l'inquietante omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Chi l'ha visto? anticipazioni del 28 maggio 2025: delitto di Garlasco e gli sviluppi del caso Resinovich

