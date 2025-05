Chi ha ucciso Chiara Poggi Garlasco Alberto Stasi e Andrea Sempio | Roberta Bruzzone definitiva

L'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, ha svelato un intricato caso giudiziario che ha appassionato l'Italia. Dopo anni di processi e contese legali, nel 2015 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di Alberto Stasi, fidanzato della vittima, ponendo così una parola definitiva su una storia di inganni, misteri e questioni irrisolte.

Nel 2015, dopo un lungo e controverso iter giudiziario, la Corte di Cassazione ha messo la parola fine – almeno ufficialmente – al caso dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua villetta di Garlasco il 13 agosto 2007. A essere condannato in via definitiva è stato Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima. Secondo i giudici, il ragazzo avrebbe agito da solo, senza lasciare tracce evidenti di un movente preciso ma con una serie di incongruenze nella sua versione dei fatti che hanno finito per trasformarsi in elementi a suo carico. La condanna arrivò dopo due assoluzioni nei primi gradi di giudizio, rovesciate dalla Cassazione che chiese nuovi accertamenti e portò alla condanna a sedici anni di reclusione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

