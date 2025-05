Chi era Svitlana Pavlyk la ciclista 63enne che ha perso la vita travolta da un’auto a Corsico

Svitlana Pavlyk, ciclista 63enne di origini ucraine e residente a Corsico, ha tragicamente perso la vita mercoledì 28 maggio, travolta da un'auto mentre pedalava. La sua scomparsa ha scosso la comunità locale, richiamando l'attenzione su temi di sicurezza stradale e il rispetto per i ciclisti. Scopriamo di più sulla sua vita e sull'incidente che ha segnato una domenica tragica.

Svitlana Pavly è la 63enne di origini ucraine, residente a Corsico (nella Città Metropolitana di Milano), che ieri pomeriggio, mercoledì 28 maggio, è stata travolta da un'auto mentre stava pedalando in sella alla sua bicicletta. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Chi era Svitlana Pavlyk, la ciclista 63enne che ha perso la vita travolta da un’auto a Corsico

Cosa riportano altre fonti

