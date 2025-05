Chi era il 59enne Giuseppe Marra trovato morto in casa a Bologna | “È caduto chiamate qualcuno”

Giuseppe Marra, 59 anni, è stato tragicamente trovato morto nel suo appartamento a Bologna, con evidenti segni di violenza. La scoperta è stata fatta dalla compagna, Lorenza Scarpante, che ha allertato le autorità. La situazione solleva interrogativi e inquietudini, mentre le indagini per chiarire le circostanze del suo decesso sono già in corso.

Giuseppe Marra, 59 anni, è stato trovato morto con numerose ferite alla testa martedì 27 maggio all'interno dell'appartamento dove abitava, a Bologna. A trovare il 59enne riverso sul pavimento, a pancia in giù, e a lanciare l'allarme è stata la compagna 57enne Lorenza Scarpante. La donna è stata indagata, anche solo come atto formale, per svolgere le indagini con le dovute garanzie. Prosegue il lavoro degli investigatori... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Chi era il 59enne Giuseppe Marra, trovato morto in casa a Bologna: “È caduto, chiamate qualcuno”

