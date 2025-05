Chi è Yuliia Starodubtseva la lucky loser ucraina che affronterà Jasmine Paolini al 3 turno

Yuliia Starodubtseva è la sorprendente "lucky loser" ucraina che affronterà Jasmine Paolini al terzo turno di Roland Garros 2024. Scelta tra le wild card, questa promettente tennista sta dimostrando di avere le carte in regola per sorprendere sulla terra rossa parigina.

Jasmine Paolini affronterà l’ucraina Yuliia Starodubtseva al terzo turno del Roland Garros 2024: dopo aver sudato contro la cinese Yuan Yue e avere travolto l’australiana Alja Tomljanovic, la tennista italiana se la dovrà vedere contro un’avversaria inattesa sulla terra rossa di Parigi, dove va in scena il secondo Slam della stagione e dove la toscana è chiamata a difendere la finale raggiunta l’anno scorso. Si poteva pensare a un terzo turno contro Anastasia Potapova, invece l’ucraina è riuscita ad avere la meglio con il punteggio di 7-6(4), 6-2, dopo aver regolato la tedesca Tamara Korpatsch per 6-2, 1-6, 6-4 dopo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi è Yuliia Starodubtseva, la lucky loser ucraina che affronterà Jasmine Paolini al 3° turno

Approfondimenti da altre fonti

Tamara Korpach contro Yuliya Starodubtseva: Analisi e Pronostico del Match a Roland Garros; Roland Garros 2025, risultati tabellone femminile 26 maggio: Swiatek ok, crolla Navarro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Chi è Yuliia Starodubtseva, la lucky loser ucraina che affronterà Jasmine Paolini al 3° turno - Jasmine Paolini affronterà l'ucraina Yuliia Starodubtseva al terzo turno del Roland Garros 2024: dopo aver sudato contro la cinese Yuan Yue e avere ... 🔗Scrive oasport.it

Former ODU women’s tennis star wins first-round French Open match - In as a “lucky loser” from qualifying, Yuliia Starodubtseva took full advantage of her opportunity at Roland Garros. 🔗Come scrive dailypress.com

YULIIA STARODUBTSEVA NEWS - defeating Ukraine’s Yuliia Starodubtseva 3-... Naomi Osaka grabs first win since Australia in Miami opener Naomi Osaka of Japan earned a much-needed win in the opening round of the Miami Open on ... 🔗Lo riporta foxsports.com