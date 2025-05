Chi è Mattia Almaviva dalla fascia di Totti il giorno del ritiro alla convocazione con il Milan | Calciomercato

Mattia Almaviva, il giovane protagonista del commovente momento in cui Francesco Totti gli consegnò la fascia da capitano al suo ritiro, è oggi al centro del calciomercato. Dopo aver trionfato con l'Under 16 e guadagnato un prestigioso riconoscimento, Almaviva è pronto a fare il grande salto dalla primavera alla prima squadra, con una convocazione importante con il Milan. Scopriamo la sua storia e le prospettive future.

2025-05-27 23:10:00 Arrivano conferme: Ricordate Mattia Almaviva? Era il bambino al quale Francesco Totti consegnò la fascia da capitano nel giorno del suo ritiro in un Olimpico in lacrime per l'addio del suo numero 10. Quel ragazzino – dopo aver vinto uno scudetto con l'Under 16 e la fascia da capitano dell'Under 18 – è entrato nella Primavera della Roma e oggi ha segnato il primo gol. Un nuovo step per il ragazzo che a marzo scorso ha firmato il primo contratto da professionista e due mesi dopo è stato convocato in prima squadra da De Rossi per un'amichevole di fine stagione con il Milan in Australia...