Chi è Matteo Gigante rivelazione al Roland Garros | Djokovic gli fece un regalo bellissimo

Matteo Gigante, il giovane talento romano di 23 anni, ha conquistato le luci dei riflettori grazie alla sua sorprendente vittoria contro Tsitsipas a Roland Garros. Mancino e dal fisico asciutto, il talento emergente ha già ricevuto un regalo speciale da Djokovic, simbolo delle sue speranze e sogni nel mondo del tennis.

Mancino, fisico longilineo (è alto 180 cm) e asciutto, Gigante è finito sotto i riflettori per la vittoria contro Tsitsipas. Il 23enne tennista romano, cresciuto nel circolo Eschilo 2 di Casal Palocco, sogna a occhi aperti. Nel 2021 provò grande soddisfazione grazie al campione serbo. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Chi è Matteo Gigante, rivelazione al Roland Garros: Djokovic gli fece un regalo bellissimo

Roland Garros 2025, Matteo Gigante e Stefano Napolitano al 2° turno di qualificazioni. Eliminato Fognini - La prima giornata di qualificazioni di Roland Garros 2025 si è conclusa con Matteo Gigante e Stefano Napolitano ammessi al secondo turno, mentre Fognini è stato eliminato. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Paolini e il sogno del primo Slam: perché a Parigi può essere il suo anno. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Chi è Matteo Gigante, rivelazione al Roland Garros: Djokovic gli fece un regalo bellissimo - Mancino, fisico longilineo (è alto 180 cm) e asciutto, Gigante è finito sotto i riflettori per la vittoria contro Tsitsipas ... 🔗Si legge su fanpage.it

Roland Garros, Gigante da urlo: battuto Tsitsipas in quattro set - Impresa eccezionale per Matteo Gigante. Il tennista azzurro, numero 167 della classifica Atp, ha sconfitto nel secondo turno del Roland Garros, torneo del grande Slam in corso di svolgimento a Parigi, ... 🔗Lo riporta corrieredellosport.it

Gigante batte Tsitsipas e vola al 3° turno del Roland Garros: che impresa per Matteo, clamoroso flop del greco - Gigante di nome e di fatto: il romano non si ferma più, batte Tsitsipas e vola al 3° turno del Roland Garros. Che impresa per Matteo, clamoroso flop del greco. 🔗Scrive sport.virgilio.it