Chi è Luis Henrique il nuovo acquisto nerazzurro

Luis Henrique è il nuovo acquisto dell'Inter, concludendo un accordo con l'Olympique Marsiglia per 23 milioni di euro più 2 di bonus. Questo talento brasiliano del 2001, pur non essendo un attaccante puro, promette di portare nuove caratteristiche alla squadra nerazzurra. Scopriamo di più su di lui e il suo potenziale impatto nel campionato italiano.

Chi è Luis Henrique. Luis Henrique all’Inter, è fatta. È arrivata la fumata bianca con l’OM sulla base di un indennizzo da 23 milioni di euro + 2 di bonus. Brasiliano classe 2001, che di punta, inteso come attaccante puro, ha ben poco, ma che stuzzica comunque il mondo Inter per altre caratteristiche, quella da esterno per la precisione, il ruolo che ricopre. Chi è Luis Henrique. Cresce in patria, prima al Tres Passos, poi al Botafogo. Una volta qui incanta a ritmo di giocate da spiaggia e pioggia di gol. L’Europa mette gli occhi su di lui e approda al Marsiglia, ma i due anni lì sono difficili e torna al Botafogo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

