Chi è Kovacs l’arbitro di Psg-Inter? Severo inflessibile e incorruttibile ci hanno provato – TS

Kovacs l'arbitro di Psg-Inter, finale di Champions League. Il fischietto rumeno, considerato il migliore di sempre in patria, viene definito come un profilo severo, rigoroso e inflessibile. Inoltre, durante i primi anni di carriera sventò un tentativo di corruzione. SCHEDA – L'arbitro di Psg-Inter, finale di Champions League in programma sabato 31 maggio, sarà Istvan Kovacs. Il fischietto rumeno, ma con passaporto ungherese (padre magiaro e mamma tedesca), è stato designato dal torinese Roberto Rosetti (capo degli arbitri Uefa) a dirigere l'ultimo atto della coppa più bella e importante. Kovacs chiuderà il cerchio con le finali europee, avendo già arbitrato Roma-Feyenoord, prima finale di Conference League nel 2022 a Tirana, e lo scorso anno la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen a Dublino...