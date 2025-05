Chi è Daniel D’Alessandro “Bellebuono” il 29enne che ha freddato l’ex capo ultrà Vittorio Boiocchi

Daniel D'Alessandro, noto come "Bellebuono", è un 29enne di Monza accusato dell'omicidio di Vittorio Boiocchi, ex capo ultrà dell'Inter, ucciso il 29 ottobre 2022. Con un legame stretto con l'altro capo ultrà Marco Ferdico, D’Alessandro ha attirato l'attenzione degli inquirenti per il suo coinvolgimento in un contesto di violenza legata al tifo calcistico.