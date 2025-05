Chi è Damien Comolli? Dagli inizi come scout a uomo Moneyball passando per i grandi colpi di mercato Modric su tutti! Conosciamo meglio il profilo cercato dalla Juve

Damien Comolli, ex scout e guru del modello Moneyball, si candida per un ruolo di spicco nella dirigenza della Juventus. Dallo scouting di talenti come Luka Modric a strategie di mercato innovative, Comolli ha dimostrato di avere un occhio attento per i grandi colpi. Scopriamo nel dettaglio il profilo e le competenze dell'uomo che potrebbe rafforzare l'assetto bianconero, secondo Tuttosport.

Chi è Damien Comolli? Il ritratto dell’uomo che la Juve sta cercando per rafforzare il proprio assetto societario bianconero. Oggi l’edizione odierna di Tuttosport ha avanzato il nome di Damien Comolli come nuovo ingresso di rilievo nella dirigenza della Juve. Questa figura appartiene ormai da tempo al calcio europeo, lasciando un segno distintivo attraverso un approccio innovativo, specialmente nell’uso dei dati, e una carriera costellata di successi, intuizioni, ma anche di periodi controversi. Per comprendere appieno il profilo del manager francese, attuale presidente del Tolosa, è utile ripercorrere le tappe salienti del suo percorso, focalizzandosi sui suoi acquisti più significativi, sulle sue dichiarazioni programmatiche e sull’impatto avuto sulla gestione economica dei club in cui ha lavorato il nuovo possibile dirigente della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chi è Damien Comolli? Dagli inizi come scout a uomo Moneyball, passando per i grandi colpi di mercato (Modric su tutti!). Conosciamo meglio il profilo cercato dalla Juve

