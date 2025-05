Chi è Antonio Filosa nuovo Ceo Stellantis durante la crisi dell’automotive

Il Consiglio di Amministrazione di Stellantis ha ufficializzato la nomina di Antonio Filosa come nuovo CEO, a partire dal 23 giugno 2025, in un momento critico per l’industria automobilistica. Filosa succede a Carlos Tavares, che ha guidato l’azienda fino a dicembre, mentre Stellantis si trova ad affrontare sfide significative in un mercato in evoluzione. La leadership di Filosa sarà cruciale per il futuro dell'azienda.

Il Consiglio di Amministrazione di Stellantis ha formalizzato la nomina di Antonio Filosa come Ceo a partire dal 23 giugno 2025. La comunicazione arriva mentre Stellantis affronta una fase meno brillante del previsto. Filosa prende così il posto di Carlos Tavares, che ha lasciato l'incarico a dicembre, dopo un triennio segnato da una profonda riorganizzazione interna e da un rallentamento delle performance. I motivi non sono stati commentati nel dettaglio, ma la scelta è maturata al termine di un ciclo impegnativo, non privo di pressioni operative e industriali. Ora spetta a un manager italiano proseguire su quel tracciato, con la responsabilità di orientare l'azienda in una fase molto delicata...

