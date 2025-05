Chi è Antonio Filosa la sfida epocale del nuovo manager di Stellantis che viene dal sud | Ho questa azienda nel sangue

Antonio Filosa, nuovo CEO di Stellantis, porta con sé una profonda connessione con l'azienda, affermando: "Ho questa azienda nel sangue". La sua nomina segna una sfida epocale per il manager originario del Sud, impegnato a guidare la multinazionale automobilistica verso nuovi orizzonti, mantenendo un forte legame con i dipendenti e valorizzando le diverse culture delle regioni in cui opera.

"Ho questa azienda nel sangue e non potrei essere più orgoglioso dell'opportunità che mi è stata data di lavorare con tutti voi, in ogni regione, assumendo ruolo questo, al vostro servizio". Così Antonio Filosa, appena nominato amministratore delegato e ceo di Stellantis, in una lettera ai dipendenti del gruppo. Il manager, originario del sud Italia, è chiamato a compiere un'impresa epocale. Dirigere il colosso dell'automotive in tempi tumultuosi per l'intero settore: in Italia, in Europa e nel mondo.

