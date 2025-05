Chi è Antonio Filosa la sfida epocale del nuovo manager di Stellantis che viene dal sud | Ho questa azienda nel sangue

Antonio Filosa, nuovo AD di Stellantis, porta con sé non solo la passione, ma anche una visione ambiziosa per il futuro dell'auto. Viene dal Sud Italia e ribadisce l'importanza delle radici aziendali. In un momento in cui l'industria automobilistica è in rapida evoluzione verso la sostenibilità e l'innovazione, la sua leadership potrebbe rappresentare una svolta cruciale. Riuscirà a guidare Stellantis verso nuove vette? Restate sintonizzati!

“Ho questa azienda nel sangue e non potrei essere più orgoglioso dell’opportunità che mi è stata data di lavorare con tutti voi, in ogni regione, assumendo ruolo questo, al vostro servizio”. Così Antonio Filosa, appena nominato amministratore delegato e ceo di Stellantis, in una lettera ai dipendenti del gruppo. Il manager, originario del sud Italia, è chiamato a compiere un’impresa epocale. Dirigere il colosso dell’automotive in tempi tumultuosi per l’intero settore: in Italia, in Europa e nel mondo. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Chi è Antonio Filosa, la sfida epocale del nuovo manager di Stellantis che viene dal sud: “Ho questa azienda nel sangue”

Antonio Filosa è il nuovo Ceo di Stellantis

Antonio Filosa è stato nominato nuovo CEO di Stellantis, in seguito alla decisione del comitato del consiglio guidato da John Elkann.

Cerca Video su questo argomento: Antonio Filosa Sfida Epocale Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Chi è Antonio Filosa, il nuovo ceo di Stellantis; Stellantis, Antonio Filosa è il nuovo Ceo: scelto all'unanimità dal Cda, ecco chi è il nuovo manager (che viene da Napoli); Antonio Filosa alla guida di Stellantis: una nomina strategica per un futuro in transizione; Stellantis, l'italiano Antonio Filosa nuovo amministratore delegato: «La nostra storia è la chiave del nostro. 🔗Cosa riportano altre fonti

Chi è Antonio Filosa, la sfida epocale del nuovo manager di Stellantis che viene dal sud: “Ho questa azienda nel sangue”

Come scrive notizie.com: Antonio Filosa è stato appena nominato amministratore delegato e ceo di Stellantis: quali sfide attendono il nuovo ad.

Antonio Filosa e la sfida di Stellantis: Cina, dazi ed elettrificazione

Da msn.com: Il nuovo CEO Antonio Filosa dovrà affrontare diverse sfide per rilanciare Stellantis Antonio Filosa, le sfide del nuovo CEO di Stellantis ...

Antonio Filosa ha una sola occasione per risolvere la crisi di identità del gruppo Stellantis

Si legge su motorisumotori.it: La complicatissima guida passa a Antonio Filosa, che vanta una solida esperienza internazionale e una conoscenza profonda del gruppo.