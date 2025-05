Chi è Antonio Filosa il nuovo Ceo di Stellantis | dagli inizi in Fiat fino al vertice di Jeep

Antonio Filosa, nuovo CEO di Stellantis, è un leader con oltre 25 anni di esperienza in Fiat, dove ha ricoperto ruoli chiave, tra cui quello di CEO per le Americhe e responsabile del marchio Jeep. La sua nomina segna una nuova era per il gruppo automobilistico, mentre subentra a Carlos Tavares. Scopri di più sulla carriera e le ambizioni di Filosa nel mondo dell'auto.

Il consiglio d'amministrazione di Stellantis ha scelto il 51enne napoletano Antonio Filosa come suo nuovo Ceo: da 25 anni in Fiat, è stato Chief Executive Officer dell'Americhe e capo del marchio Jeep, rimpiazzerà il dimissionario Carlos Tavares. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Chi è Antonio Filosa, il nuovo Ceo di Stellantis: dagli inizi in Fiat fino al vertice di Jeep

