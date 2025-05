Chi è Antonio Filosa il manager napoletano alla guida di Stellantis

Antonio Filosa, manager napoletano di 52 anni, è il nuovo amministratore delegato di Stellantis, scelto all’unanimità per guidare il gruppo automobilistico. Con la sua esperienza e visione strategica, è considerato il candidato favorito per succedere a Carlos Tavares. Nel frattempo, John Elkann manterrà il suo ruolo di presidente esecutivo, ponendo le basi per un futuro innovativo e sostenibile per l'azienda.

