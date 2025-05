Chi è Alessio Tucci l’ex fidanzato che ha ucciso Martina Carbonaro

L'Italia è scossa da un tragico femminicidio: Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni, è stata uccisa dal suo ex fidanzato Alessio Tucci. La giovane era scomparsa il 26 maggio 2025 ad Afragola, in provincia di Napoli. Questo drammatico episodio riporta alla luce il grave problema della violenza di genere, lasciando la comunità in lutto e angoscia.

L’Italia è nuovamente sconvolta per un femminicidio: Martina Carbonaro è stata uccisa dal suo ex fidanzato Alessio Tucci. Un triste e tragico epilogo per la 14enne, che risultava scomparsa dal pomeriggio di lunedì 26 maggio 2025 ad Afragola, in provincia di Napoli. Il corpo senza vita dell’adolescente è stato trovato nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 maggio 2025. Precisamente, il cadavere si trovava poco lontano da casa sua, sotto il materasso di un casolare abbandonato dello stadio Moccia di Afragola. Ma vediamo insieme chi è l’ex fidanzato Alessandro Tucci e la sua confessione. Martina Carbonaro femminicidio: chi è l’ex fidanzato Alessio Tucci... 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Chi è Alessio Tucci, l’ex fidanzato che ha ucciso Martina Carbonaro

Altre fonti ne stanno dando notizia

Martina Carbonaro morta ad Afragola, fermato l’ex Alessio Tucci: «Ha confessato l’omicidio»; Omicidio Martina Carbonaro, l'ex confessa il delitto: Assassinata brutalmente forse con una pietra; Martina Carbonaro uccisa a 14 anni, l’ex fidanzato Alessio Tucci confessa. Afragola sotto choc; Trovata morta Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa ad Afragola | L'ex fidanzato fermato per omicidio pluriaggravato e occultamento, ha confessato: Uccisa perché mi aveva lasciato. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Martina Carbonaro, la lettera per Alessio Tucci due mesi prima che lui la uccidesse: «Ti ho ferito ma sei l'uomo che voglio sposare» - «Sei la persona che voglio sposare. Forse non mi crederai perché ti ho ferito, ma ti amerò anche quando nessuno dei due lo farà». È inquietante rileggere ... 🔗Si legge su leggo.it

Alessio Tucci, chi è l'ex fidanzato che ha ucciso Martina Carbonaro. Il post su TikTok prima del femminicidio e gli insulti: «Assassino» - Si chiama Alessio Tucci, ha 19 anni ed è il ragazzo che ha confessato l’omicidio della 14enne Martina Carbonaro, la studentessa trovata morta il 27 maggio in un edificio ... 🔗Secondo leggo.it

Chi era Martina Carbonaro, la giovane uccisa dall'ex fidanzato - Le foto con la bocca a papera, i selfie con gli amici e i lip sync per TikTok. Era una ragazza come tante altre, Martina Carbonaro, 14 anni nata e cresciuta ad Afragola. Sui suoi profili le foto ... 🔗Segnala msn.com