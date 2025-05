Chi è Alessandro Gaetano il nipote di Rino | Mio zio non si prendeva mai troppo sul serio

Alessandro Gaetano, nipote del leggendario cantautore Rino Gaetano, porterà oggi la sua musica e il ricordo dello zio alla trasmissione "La Volta Buona" su Raiuno. A 54 anni, Alessandro ha intrapreso un percorso artistico che lo vede come membro di una tribute band dedicata al famoso artista calabrese, continuando così una tradizione musicale che affonda le radici nella sua famiglia.

Alessandro Gaetano è il nipote di Rino Gaetano, figlio della sorella del cantautore: il 54enne ha seguito le orme dello zio divenendo un musicista, nella tribute band dedicata all'artista calabrese. Oggi lo vedremo tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14 su Raiuno. Nato a Roma n el 1971, Alessandro è il figlio di Anna sorella di Rino Gaetano: cresce in una famiglia dove si respira musica e nella quale il celebre zio ha avuto un ruolo importante. In un'intervento ad Oggi è un altro giorno aveva raccontato sul cantautore di Gianna: " Un ricordo che ho di mio zio Rino è che ci portava a fare lunghe passeggiate, ho visto molto poco mio padre e quindi lui ha avuto anche questo ruolo in un certo senso...