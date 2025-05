chi è ahlam el brinis la nuova naufraga all isola dei famosi l ex è un famoso chef

Ahlam El Brinis, modella italo-marocchina e neo-naufraga de "L'Isola dei Famosi", nasce a Padova nel 1996 e si fa conoscere al grande pubblico nel 2015 partecipando a Miss Italia. La sua presenza al concorso ha sollevato polemiche e insulti sui social, ma Ahlam ha continuato a perseverare. Ex chef, il suo approdo nell'avventura televisiva promette sorprese ed emozioni.

Ahlam El Brinis è una modella italo-marocchina. Nasce a Padova da genitori marocchini nel 1996 e fa la sua prima esperienza in tv nel 2015 quando partecipa a Miss Italia. La sua partecipazione al concorso ha suscitato molta curiosità e polemiche: le hanno rivolto insulti e minacce sui social, per la scelta di sfilare senza velo, nonostante le sue origini musulmane. Ahlam ha sempre difeso la sua libertà di vivere la religione a modo suo, dichiarando: "La fede è nei cuori, non nei vestiti". Prende parte alla manifestazione di reginetta del Belpaese con la fascia di Miss Eleganza Friuli-Venezia Giulia.