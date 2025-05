chi di verde ferisce di dieselgate perisce

Nel cuore dello scandalo Dieselgate, le politiche anti-emissioni imposte dalla Germania nel 2008 hanno rivoluzionato il mercato automobilistico europeo, penalizzando la concorrenza. A dieci anni di distanza, le conseguenze iniziano a manifestarsi con le condanne per i responsabili della Volkswagen, colpevole di aver manipolato i motori. Questo articolo esplora il tema, mettendo in luce le ripercussioni di un'era di illusioni ecologiche nel settore automotive.

