Chelsea Maresca | "Obiettivi centrati ecco cosa ho detto all'intervallo per cambiare le cose"

Chelsea Maresca, allenatore del Chelsea, ha condiviso le sue riflessioni sull'importante vittoria contro il Betis in finale di Conference League, sottolineando l'importanza di centrare gli obiettivi e le strategie adottate durante la partita. Scopri come il tecnico ha deciso di intervenire all'intervallo per cambiare il corso del match e portare la squadra alla vittoria.

Il tecnico del Chelsea Enzo Maresca ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Betis in finale di Conference League: `Abbiamo avuto delle difficoltà . 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Calciomercato Estero, al Chelsea non basta solo Jackson. Maresca annuncia: «Serve più concorrenza? Al 100%» - Il Chelsea non si accontenta di Jackson: Enzo Maresca, tecnico del club, ha dichiarato che è necessaria più concorrenza in attacco per confezionare una squadra competitiva. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

CONFERENCE LEAGUE - Chelsea, Maresca: "Finale importante, diventeremmo l'unica squadra ad aver vinto tutti i trofei Uefa" - Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della finale di Conference League di mercoledì sera contro il Real Betis: "È stata una bella stagione, ma può essere f ... 🔗Si legge su napolimagazine.com

Chelsea, Maresca ha riportato il club ai suoi livelli: la Conference League per coronare la stagione - Visualizzazioni: 0 È stata fin qui ottima la prima stagione di Maresca sulla panchina del Chelsea: qualificazione in Champions League conquistata e finale di Conference da giocare I Blues hanno fino a ... 🔗Lo riporta calciostyle.it

Maresca, missione compiuta: il suo Chelsea è in finale da strafavorito - Ha funzionato bene sia perché, esperimenti a parte, il Chelsea è ormai pienamente padrone dello stile Maresca, sia per la pochezza dell’avversario. Per quanto la squadra B sia quella che ha ... 🔗Scrive gazzetta.it