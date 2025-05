Chef Rubio attacca Francesca Albanese civil war tra i Pro Pal

Chef Rubio, noto per il suo impegno sociale, ha recentemente criticato Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati. Le sue posizioni, in particolare dopo gli eventi tragici del 7 ottobre, hanno acceso un acceso dibattito tra i sostenitori della causa palestinese, generando tensioni all'interno della comunità pro-palestinese.

Francesca Albanese è dal 2022 relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati. Le sue posizioni critiche verso Israele, in particolare dopo la strage ad opera di Hamas del 7 ottobre, l’hanno resa una figura di riferimento dei sostenitori della causa palestinese. Il 14 ottobre 2023, iniziò a parlare apertamente di rischio di «pulizia etnica di massa dei palestinesi» e chiese un cessate il fuoco immediato. Nonostante questo ruolo, così come il sostegno nei confronti dei palestinesi, Albanese è stata presa di mira e attaccata da uno degli esponenti più accesi dell’area pro Pal: Chef Rubio. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Chef Rubio attacca Francesca Albanese, “civil war” tra i Pro Pal

