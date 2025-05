Check-in da remoto il Tar del Lazio annulla il divieto del Ministero

Il TAR del Lazio ha introdotto importanti novità nel settore dell'accoglienza, annullando con la sentenza 10210 del 2025 il divieto di check-in da remoto imposto dal Ministero dell'Interno. Accogliendo il ricorso della Federazione Associazioni Ricettività Alberghiera (Fare), la decisione segna un punto di svolta significativo per le strutture ricettive, aprendo la strada a nuove pratiche di accoglienza.

Il Tar del Lazio ha smosso un piccolo terremoto nel mondo delle strutture ricettive. Con la sentenza 10210 del 2025, pubblicata il 27 maggio, ha accolto il ricorso della Federazione Associazioni Ricettività Alberghiera (Fare) e ha annullato l'ordinanza del Ministero dell'Interno del novembre 2024... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Check-in da remoto, il Tar del Lazio annulla il divieto del Ministero

