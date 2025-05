Che tempo farà durante il lungo weekend con il ponte del 2 giugno

Il lungo weekend del ponte del 2 giugno si preannuncia influenzato da una perturbazione nord-atlantica, in arrivo sull'arco alpino. Questo articolo esplorerà le previsioni meteo per i giorni a venire, analizzando l'evoluzione di questa depressione e l'arrivo dell'anticiclone, che promette condizioni più stabili. Scopriamo quindi come si comporterà il tempo durante la festività.

Un ultimo impulso fresco di matrice nord atlantica collegato alla depressione sul Mar di Norvegia si è già avvicinato all'arco alpino. La sua evoluzione lo porterà a scorrere su parte d'Italia tra la seconda parte della giornata odierna e quella di domani giovedì. Passato questo, l'anticiclone...

Cosa riportano altre fonti

