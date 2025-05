Champions | domani nuova protesta ultras Inter biglietti online fino a 14mila euro

Domani gli ultras dell'Inter daranno vita a una nuova protesta ad Appiano Gentile in risposta alla scarsità di biglietti disponibili per la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. I prezzi, che arrivano fino a 14.000 euro, hanno suscitato indignazione tra i tifosi, pronti a far sentire la loro voce prima della tanto attesa sfida all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Milano, 28 mag. (LaPresse) – Da quanto si apprende una nuova protesta ad Appiano Gentile è stata indetta per domani dagli ultras dell’Inter contro la carenza di biglietti riservati per la finale di Champions League con il Paris Saint-Germain sabato sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il tifo organizzato nerazzurro protesta per la vendita online su siti specializzati, come HelloTickets o ViaGoGo, di tagliandi che per la curva dell’Inter sono al momento in vendita da 3.209 euro, fino ai 14.729 euro a biglietto delle tribune neutre o i quasi 17.500 dei posti ‘business’ e ‘Vip skybox’. Protesta che ha preso di mira la dirigenza nerazzurra, finita coinvolta (ma non indagata) nell’inchiesta ‘Doppia Curva’ della Direzione distrettuale antimafia di Milano per la vicenda-fotocopia della finale di Istanbul del 2023 persa contro il Manchester City, quando gli ex membri del direttivo della Nord, oggi tutti in carcere, pressarono il vice presidente Javier Zanetti e l’allenatore Simone Inzaghi per avere 200 biglietti in più rispetto ai mille che erano stati loro riservati... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Champions: domani nuova protesta ultras Inter, biglietti online fino a 14mila euro

