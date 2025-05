Cernusco Pd in testa al primo turno I primi dieci dem oltre i cento voti | Ora nelle piazze ad ascoltare la gente

Il Partito Democratico si afferma a Cernusco con un notevole 26,6% ai recenti elettori, distaccandosi di oltre cinque punti rispetto alle elezioni precedenti. Questo risultato consolida la posizione del Pd come roccaforte del centro-sinistra nella città , mentre il secondo partito, Vivere, si attesta al 16,19%. Ora, i rappresentanti del Pd si mobilitano nelle piazze per ascoltare le esigenze dei cittadini.

di Barbara Calderola CERNUSCO Il Pd è il primo partito con un sonoro 26,6%, 5 punti e mezzo più di tre anni fa. Cernusco si conferma roccaforte dem, per trovare la seconda formazione vincente alle elezioni amministrative dell’altro ieri si scende di 10 punti percentuali: al 16,19% c’è Vivere, la storica lista progressista che Danilo Radaelli, escluso dal ballottaggio, ma uno dei trionfatori della tornata con il 22,36%, ha trascinato verso un risultato record. A due cifre c’è ancora solo Fratelli d’Italia fermo, però, all’11,92, "ben lontano dal 24% delle europee", sottolinea Daniele Cassamagnaghi, ex sindaco e nume tutelare del centrodestra di casa, in corsa sotto le insegne di "Cernusco al Centro", il più votato dei conservatori con 433 preferenze personali e secondo in assoluto dell’appuntamento alle urne... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cernusco, Pd in testa al primo turno. I primi dieci “dem“ oltre i cento voti: "Ora nelle piazze ad ascoltare la gente"

