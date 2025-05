Cerchiamo 100 mila volontari disposti a bere vino tutti i giorni per i prossimi 4 anni | l’incredibile annuncio dell’Università di Navarra

L'Università di Navarra ha lanciato un ambizioso progetto di ricerca, cercando 100 mila volontari disposti a partecipare a uno studio innovativo sul consumo di vino. A partire dal 2023, diecimila uomini e donne tra i 50 e i 70 anni verranno invitati a bere un bicchiere di vino rosso al giorno per quattro anni, contribuendo così a scoprire i potenziali benefici del consumo responsabile di alcol per la salute.

Bere responsabilmente e. a nome della scienza. L’ Università di Navarra, in Spagna, ha dato il via a uno studio clinico tra i più ampi mai realizzati sul consumo di alcol. Diecimila volontari, uomini e donne tra i 50 e i 70 anni disposti a bere un bicchiere di vino rosso al giorno tutti i giorni per quattro anni. Il progetto si chiama “UNATI – University of Navarra Alumni Trialist Initiative” e vuole rispondere, dati alla mano, alla domanda che da anni divide il mondo medico: il vino, se consumato in dosi moderate e in un contesto di dieta mediterranea, può fare bene alla salute? Il ricercatore Miguel Ángel Martínez-González, a capo dell’iniziativa, spiega: “La progettazione di questa sperimentazione ha suscitato grande interesse perché, oltre a rispondere a domande molto pratiche, applicherà nuove tecnologie e consentirà quindi di ridurre al minimo il carico di lavoro dei medici ricercatori, senza interferire con la loro assistenza clinica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Cerchiamo 100 mila volontari disposti a bere vino tutti i giorni per i prossimi 4 anni”: l’incredibile annuncio dell’Università di Navarra

La Spagna cerca 10mila volontari per bere vino tutti i giorni per i prossimi 4 anni: ecco quali sono i requisiti - L'Università di Navarra ha lanciato un'incredibile iniziativa alla ricerca di 10mila volontari disposti a bere vino quotidianamente per quattro anni. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cercasi 10mila volontari per bere vino ogni giorno per 4 anni: come candidarsi - Cercasi 10.000 volontari disposti a bere vino ogni giorno: non è uno slogan pubblicitario, ma un progetto scientifico serio che potrebbe riscrivere ciò che sappiamo sul rapporto tra vino e benessere . 🔗Secondo supereva.it

100 mila volontari per la banda larga europea. Cercasi 7.500 italiani - EHA Tech Tour 2023: alla scoperta delle novità di FSP per alimentatori e case FSP, uno dei principali produttori al mondo di alimentatori, è stata la prima tappa dell'EHA Tech Tour 2023 a Taipei. 🔗Da hwupgrade.it

World Cleanup Day, più di 100 mila volontari per raccogliere rifiuti in tutta Italia. Il 26 settembre si continua con Puliamo il Mondo - Il 18 e 19 settembre scorsi, in occasione del World Cleanup Day, più di 100 mila volontari, coordinati da Let’s do it! Italy, si sono impegnati in più di 1.000 luoghi per raccogliere plastica ... 🔗Come scrive ilfattoquotidiano.it

SALA EXPO CERCHIAMO 10 MILA VOLONTARI ABBIAMO GIA 7500 RICHIESTE DA 25 PAESI 29-08-14