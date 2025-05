Cercansi facchini Ma anche manovali

Se sei alla ricerca di opportunità lavorative nella provincia di Massa Carrara, diverse offerte di impiego sono disponibili nei settori dei facchini e manovali. Tra le posizioni aperte, un'azienda nel commercio di materiali per l'edilizia cerca un magazziniere. Scopri di più e invia la tua candidatura visitando il sito ufficiale.

Le offerte pubblicate dai Centri per l'impiego di Massa Carrara. Per info e candidature, https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro 1 MAGAZZINIERE Impresa commercio materiali per l'edilizia cerca magazziniere. Il lavoro si svolge anche con l'utilizzo di carrelli elevatori e pale caricatrici per cui è indispensabile il possesso del patentino per la conduzione dei carrelli ed esperienza nella movimentazione delle merci. Offerta MS-257014 FACCHINI Cooperativa ricerca tre facchinituttofare con esperienza nella mansione e in possesso di patente b. Luogo di lavoro zone Aulla e Pontremoli. Offerta MS-257005 CAMERIERI Hotel ricerca per la stagione estiva un cameriere ai piani con esperienza nella mansione...

