Cerca di rubargli monopattino ma lui reagisce | 19enne lo prende a schiaffi e lo rapina della collanina

Un tentativo di rapina si è trasformato in un violento confronto a Gallarate, Varese. Un 19enne ha cercato di rubare un monopattino a un uomo, ma è stato respinto. Invece di desistere, il ladro ha reagito schiaffeggiando la vittima e strappandole una collanina. L'incidente, avvenuto in pieno giorno vicino alla stazione ferroviaria, ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

Gallarate (Varese) – In pieno giorno, sabato, ha tentato di rapinare un uomo del monopattino e di fronte alla sua reazione, lo ha preso a schiaffi e poi gli ha strappato la catenina che portava al collo. Teatro dell’episodio la zona della stazione ferroviaria di Gallarate, in provincia di Varese. Per la violenta rapina i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia ed agli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza hanno arrestato un ragazzo di 19 anni. La zona al centro dell’accaduto (l’area compresa tra via Ferni, via Borghi e piazza San Lorenzo) è un'area oggetto di continui controlli da parte delle pattuglie di polizia e dei carabinieri... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cerca di rubargli monopattino, ma lui reagisce: 19enne lo prende a schiaffi e lo rapina della collanina

