C' eravamo tanto Amato

In occasione dell'anniversario di Bettino Craxi, l'articolo esplora l'eredità del socialismo tricolore e il patriottismo che caratterizzò la Prima Repubblica. Si riflette sull'importanza di simboli come la bandiera italiana e l'inno nazionale, evidenziando come questi elementi abbiano contribuito a costruire una "repubblica diffusa", testimonianza di un'epoca in cui l'orgoglio nazionale si intrecciava con l'impegno politico e sociale.

Nelle more della Prima Repubblica, nell'anniversario di Bettino Craxi, del socialismo tricolore e di quel sano patriottismo che portò la bandiera italiana sui palazzi, l'inno nazionale obbligatorio e la fascia di sindaco come simbolo di una «repubblica diffusa», proprio a sottolineare l'importanza strategica delle autonomie locali, mi mancava solo di sentire Giuliano Amato, un ex presidente del Consiglio dei ministri socialista, denigrare la bandiera e il suo ex leader in terra altoatesina. Anziché invitare il sindaco Zeller a riconoscere il Paese che finanzia lautamente il suo status di specialità a spese di tutti gli italiani di qualunque minoranza o maggioranza siano, e a indossare orgogliosa i colori della patria proprio perché affermano non solo la legittimità ma l'importanza delle differenze, si è lanciato in una intemerata dando del maschilista al sindaco uscente che consegnava il simbolo della repubblica...

