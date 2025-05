C’era una volta l’Est il fumettista Boban Pesov presenta il suo libro al Baciccia

Sabato 31 maggio alle ore 17:30, il famoso fumettista Boban Pesov presenterà il suo libro "C'era una volta l'est" presso il Baciccia Caffè Letterario di Piacenza. L'evento, organizzato dal Comitato 5 sì Piacenza in vista dei referendum dell'8 e 9 giugno 2025, sarà coordinato dal giornalista Mattia Motta e sarà aperto a tutti gli interessati. Un'occasione imperdibile per appassionati di fumetti e cultura.

Boban Pesov presenta "C'era una volta l'Est" - Un incontro che vuole gettare una luce nuova sul tema della migrazione. Dalla rotta dei Balcani ai legami familiari con nervi e sentimenti messi a dura prova da una migrazione raccontata da chi l'ha v ...

