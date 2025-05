Centro per l' Impiego di Foggia locali sporchi e spazi insufficienti | Tra 15 il bando per la nuova sede

Oggi si è tenuta in VI Commissione un'audizione sulla situazione del Centro per l'Impiego di Foggia, richiesta dalla consigliera del M5S Rosa Barone e dal presidente del gruppo Per la Puglia Antonio Tutolo. Durante il sopralluogo, sono emerse condizioni critiche, tra locali sporchi e spazi insufficienti. Si attende ora il bando per la nuova sede, previsto nel giro di 15 giorni.

Si è tenuta oggi in VI Commissione l’audizione richiesta dalla consigliera del M5S Rosa Barone e dal presidente del gruppo Per la Puglia Antonio Tutolo sulle condizioni del CPI di Foggia. “Abbiamo richiesto l’audizione - dichiara Barone - dopo un sopralluogo nel Centro per l’Impiego di Foggia, in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Centro per l'Impiego di Foggia, locali sporchi e spazi insufficienti: "Tra 15 il bando per la nuova sede"

Foggia-Messina, il Comune apre il "Franco Scoglio": maxischermo per 10mila persone - Il Comune di Messina ha dato il via libera all'installazione di un maxischermo allo stadio "Franco Scoglio", pronto ad accogliere fino a 10mila tifosi. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tavolo interistituzionale per la sicurezza sui luoghi di lavoro 22/05/25; Offerte di lavoro nel Foggiano, 93 annunci e oltre 140 persone da assumere; FOGGIA Lavoro: 142 opportunità nei Centri per l’Impiego di Foggia e Provincia; Trani: Oltre 700 nuove opportunità lavorative nella BAT, Bari e Foggia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

FOGGIA Lavoro: 142 opportunità nei Centri per l’Impiego di Foggia e Provincia - Lavoro: 142 opportunità nei Centri per l’Impiego di Foggia e Provincia - Disponibile online il nuovo report aggiornato al 22 maggio 2025. Collaborazione attiva con EURES e oltre 700 posizioni disponib ... 🔗Riporta statoquotidiano.it

Chiavari: Centro per l’Impiego, locali inadeguati - I sindacati, in particolare Andrea Sanguineti della Cisl, lanciano un allarme per la situazione del Centro per l’Impiego, sito in viale Millo: a settembre sarà sfrattato da uno dei tre locali ... 🔗Secondo levantenews.it

Nuove offerte di lavoro, oltre 90 profili richiesti a Foggia e in provincia - Nuove vacancy lavorative pubblicate sul sito “Lavoro per te - Regione Puglia" dai sette Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia per 95 posti vacanti stando ai soli annunci pubblicati ... 🔗foggiatoday.it scrive

Foggia, 5 arresti per mafia e droga: tra di loro anche un agente Polizia Locale