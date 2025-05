Centri estivi al Musme

Scopri l'estate entusiasmante al MUSME! Anche quest’anno, i Centri Estivi offrono settimane ricche di giochi, esperimenti e laboratori, promettendo un’esperienza divertente ed educativa per tutti. Con tre cicli tematici che si alternano, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare il mondo della scienza in modo coinvolgente e stimolante. Un'estate all'insegna della scoperta e del divertimento ti aspetta!

Anche quest'anno abbiamo previsto delle settimane di Centri Estivi piene di giochi, esperimenti e laboratori per passare insieme un'estate divertente ed educativa! Un'estate di divertimento e scienza con i Centri Estivi al MUSME! Durante le settimane si alterneranno tre cicli tematici per.

