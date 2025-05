Centri dentistici chiusi all' improvviso pazienti lasciati senza cure già pagate | chi c' è dietro Visodent

L'improvvisa chiusura dei centri dentistici Visodent ha lasciato numerosi pazienti senza cure già pagate, suscitando preoccupazione e amarezza. Promettendo un sorriso nuovo a prezzi competitivi e la possibilità di pagare a rate, l'azienda si era presentata come un'opzione allettante per la salute dentale in Sicilia. Ora, tuttavia, i dubbi sul suo operato emergono, sollevando interrogativi su cosa si cela dietro questa realtà.

Un sorriso nuovo a prezzi competitivi, da poter pagare anche a rate. Era la promessa di Visodent, una sorta di paradiso per la cura dei denti in Sicilia. "Prenditi cura del tuo sorriso", il claim. Prima le visite di controllo gratuite, poi la proposta di un finanziamento per fare gli interventi...

