Centoform | formazione finanziata per un futuro professionale strategico

Centoform, ente di formazione accreditato dalla Regione Emilia-Romagna, offre da oltre 20 anni opportunità formative per costruire un futuro professionale strategico. Con sedi a Cento, Ferrara, Parma e Bologna, si distingue per la sua attenzione alla sostenibilità e all'innovazione digitale, fornendo corsi finanziati per giovani e professionisti, fondamentali per affrontare le sfide del mercato del lavoro contemporaneo.

In un contesto sempre più orientato alla sostenibilità e all'innovazione digitale, Centoform, ente di formazione accreditato dalla Regione Emilia-Romagna, da oltre 20 vent’anni sul territorio, con sedi a Cento (FE), Ferrara, Parma e Bologna, offre opportunità concrete a giovani, professionisti e imprese che vogliono affrontare con successo le sfide del futuro. Centoform da anni eroga corsi altamente qualificanti, finanziati grazie ai fondi della Regione Emilia-Romagna, del PNRR e dei fondi interprofessionali, ideati per rispondere alle reali esigenze del mercato del lavoro. Analista dati geospaziali: geografici, satellitari, da sensori (IOT) Un percorso che rappresenta un unicum in Emilia-Romagna e che forma figure tecniche capaci di analizzare grandi quantità di dati territoriali provenienti da satelliti, sensori IoT e GIS, applicabili in ambiti come ambiente, smart city, agricoltura di precisione e industria 4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centoform: formazione finanziata per un futuro professionale strategico

