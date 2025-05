Censis, i soldi non fanno la felicità. Priorità solo per il 9% degli italiani

Secondo il Rapporto Censis, solo il 9% degli italiani considera il denaro come la fonte principale della felicità. I lavoratori evidenziano l'importanza di un equilibrio tra vita professionale e personale, sottolineando che uno stipendio competitivo perde valore senza tempo dedicato a sé stessi. Scopriamo più nel dettaglio le riflessioni e le priorità degli italiani odierni nel servizio di Alessio Orlandi.

