Cena Spettacolo Sfilata Sensoriale Cantata e Danzata

Il 2 giugno 2025, non perdere l'opportunità di vivere una serata indimenticabile con la cena spettacolo "Sfilata Sensoriale", organizzata da LE.DA (Bellynesian Team) presso VIC'STREET 44. Dalle 20.45, lasciati incantare da un mix di ottimo cibo, danze e performance uniche in una location straordinaria. Un evento da non perdere, pieno di emozioni e sorprese!

LUNEDI 2 GIUGNO 2025 H 20.45 Durata WS: 2 ore EVENTO UNCO ORGANIZZATO DA LE.DA (Bellynesian Team) presso la meravigliosa sala VIC'STREET 44 via G. Martucci Cena Spettacolo Preparati ad assistere ad un evento straordinario, meravigliosa location, ottimo cibo danze e spettacolo e sfilata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Cena Spettacolo Sfilata Sensoriale Cantata e Danzata

