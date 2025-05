Cementerie di Isola la lista della Fillea Cgil Palermo è la prima con 30 voti | Alessio Campolattano eletto Rsu

La Fillea CGIL di Palermo si aggiudica il primo posto nelle elezioni per le Rsu alle Cementerie di Isola delle Femmine, con 30 voti a favore. Alessio Campolattano viene eletto Rsu, ottenendo il maggior consenso tra i candidati. Questo successo segna un importante traguardo per il sindacato, testimoniando il supporto dei lavoratori e l'impegno per la tutela dei loro diritti.

La Fillea è prima nelle elezioni delle Rsu alle Cementerie di Isola delle Femmine. La lista della Cgil con 30 voti è stata la più votata e tra i candidati della Fillea Alessio Campolattano è stato eletto Rsu con il maggior numero di voti. “Un ottimo risultato. Con immensa soddisfazione la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Cementerie di Isola, la lista della Fillea Cgil Palermo è la prima con 30 voti: Alessio Campolattano eletto Rsu

